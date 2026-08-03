В центре Петербурга недалеко от Московского вокзала загорелась кровля дома
В ночь на 3 августа в центре Петербурга загорелась кровля здания на Лиговском проспекте. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, сообщили в канале «МЧС Санкт-Петербурга» на платформе MAX.
Пожар вспыхнул в доме 50, расположенном недалеко от Московского вокзала. Огонь охватил крышу строения размером 150 на 30 метров. По предварительной информации РИА Новости, в здании находятся коммерческие помещения, в том числе обувной бутик, служба дезинсекции и магазин очков.
На месте работают 20 пожарных и четыре единицы техники, спасатели продолжают тушение кровли. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в селе Мичанбаш Сабинского района 25-летний мужчина утонул в пруду, его тело нашли на глубине четырёх метров. Молодой человек купался в водоёме, который не был оборудован для отдыха – на берегу установлен запрещающий знак.
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