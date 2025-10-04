Украинская фигуристка Оксана Баюл пожаловалась на жизнь в США
Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл на своей странице в Facebook* пожаловалась на жизнь в США.
Бывшая спортсменка рассказала, что ей пришлось выставить на продажу особняк в Шривпорте из-за отсутствия денег и разводa с мужем. Речь идет о доме, стоимость которого оценивается в 1,2 млн долларов.
Сама Баюл хочет вернуться в Лас-Вегас, где проживала после иммиграции с Украины. Она призналась, что не смогла открыть школу фигурного катания в Луизиане, как изначально планировала. Также, по словам фигуристки, она не может заработать на жизнь в этом штате.
