«От греха подальше»: с Украины сбежала известная порноактриса

Порноактриса Сенюк уехала с Украины из-за давления силовиков
Украинская порноактриса Юлия Сенюк, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, решила покинуть страну из-за давления силовиков. Об этом она сообщила в социальной сети X.



По словам украинки, полицейские стали чаще проводить обыски и возбуждать уголовные дела против девушек, снимающихся в фильмах для взрослых. Она отметила, что не видит смысла оставаться там, где можно оказаться в тюрьме «за голое фото в телефоне».

«Когда увидела, какой трешак начал происходить, решила уехать от греха подальше», — написала Сенюк.
Ранее сообщалось, что украинская вебкам-модель Молли Мэй выиграла тендер на поставку антидроновых сеток для Херсона.
