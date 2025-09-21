«От греха подальше»: с Украины сбежала известная порноактриса

21 сентября 2025, 18:51

Порноактриса Сенюк уехала с Украины из-за давления силовиков

Фото: iStock/fabioderby

Украинская порноактриса Юлия Сенюк, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, решила покинуть страну из-за давления силовиков. Об этом она сообщила в социальной сети X.





По словам украинки, полицейские стали чаще проводить обыски и возбуждать уголовные дела против девушек, снимающихся в фильмах для взрослых. Она отметила, что не видит смысла оставаться там, где можно оказаться в тюрьме «за голое фото в телефоне».

«Когда увидела, какой трешак начал происходить, решила уехать от греха подальше», — написала Сенюк.