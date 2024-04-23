Украинские села планируют переименовать в Париж и Шампань

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В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о переименовании нескольких сотен украинских населенных пунктов. Пояснительную записку к проекту обнародовал официальный сайт украинского парламента.
«Предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел», – отмечается в документе.Отмечается, что не все топонимы являются именами исторических деятелей. Законопроект предлагает переименовать, в частности, село Пушкино Закарпатской области – в Межлесное, село Победа Житомирской области в село Дидушанка, а село Первого мая Киевской область – в Роську.
Также в Одесской области могут переименовать село Роща – в Новый Париж, село Надеждовка в Шампань, а город Южное – в Порт-Анненталь.
Ранее сообщалось, что украинцев призывного возраста оставили без консульских услуг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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