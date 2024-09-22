Украинский блогер Бумчик сбежал от мобилизации в Румынию через Карпаты

Фото: iStock/Михаил Руденко
Украинский блогер Паша Бумчик после получения повестки о мобилизации сбежал в Румынию через Карпаты. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
После прибытия в Румынию он опубликовал в соцсетях видео, на котором показал, как через горы бежал в соседнюю страну. Позднее он поделился, что ему очень нравится в Румынии.
Также в своём блоге он показал повестку, по которой 14 сентября ему нужно было явиться в Соломенский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).
Днём ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Украина потеряла более половины населения из-за покинувших после начала СВО страну, сбежавших от мобилизации и погибших на фронте.
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Также в своём блоге он показал повестку, по которой 14 сентября ему нужно было явиться в Соломенский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).
Днём ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Украина потеряла более половины населения из-за покинувших после начала СВО страну, сбежавших от мобилизации и погибших на фронте.
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Анастасия Чинкова