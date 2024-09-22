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Украинский блогер Бумчик сбежал от мобилизации в Румынию через Карпаты

22 сентября 2024, 18:21
Фото: iStock/Михаил Руденко

Фото: iStock/Михаил Руденко

Украинский блогер Паша Бумчик после получения повестки о мобилизации сбежал в Румынию через Карпаты. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
После прибытия в Румынию он опубликовал в соцсетях видео, на котором показал, как через горы бежал в соседнюю страну. Позднее он поделился, что ему очень нравится в Румынии.

Также в своём блоге он показал повестку, по которой 14 сентября ему нужно было явиться в Соломенский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).



Днём ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Украина потеряла более половины населения из-за покинувших после начала СВО страну, сбежавших от мобилизации и погибших на фронте.

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#румыния
#мобилизация
#блогер
#горы
В Госдуме готовят законопроект о борьбе с буллингом в школе
22 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/shironosov

В Госдуме готовят законопроект о борьбе с травлей в школах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на автора инициативы председателя комитета Думы по молодёжной политике Артёма Метелева.
В пояснительной записке сказано, что для борьбы с травлей планируется привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также школьников, которые буллят других ребят, хотят привлекать к волонтёрской деятельности.

Метелев подчеркнул, что законопроект был направлен в федеральные органы власти для согласования. В Госдуму его, как ожидается, внесут до конца этого года.

Помимо прочего в законопроекте закрепят понятие «травля». Под ним будут пониматься систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической и психологической формах, направленные на умаление достоинства личности другого человека. При этом такие действия не влекут за собой административную или уголовную ответственность.

В случае обнаружения признаков травли образовательная организация должна будет направить сведения о происходящем в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Если факт буллинга будет доказан, с ребёнком-агрессором будет проведена профилактическая работа.

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#госдума
#законопроект
#буллинг
#школа
#дети
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ЮАР задействует вооружённые силы из-за неожиданно выпавшего снега
SABC News: в ЮАР парализовано движение на дорогах из-за внезапно выпавшего снега
22 сентября 2024, 15:19

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Внезапно выпавший снег парализовал движение на нескольких дорогах в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает телеканал SABC News.
Отмечается, что вооружённые силы страны будут привлечены в провинцию Квазулу-Натал для ликвидации последствий непогоды.

Также телеканал со ссылкой на метеорологические службы предупредил о разрушительном снегопаде в юго-западных районах провинции.

Дорожные службы страны сообщают, что выпавший снег частично или полностью парализовал движение на нескольких трассах в разных районах ЮАР. При этом работы по уборке снега начнутся тогда, когда это будет безопасно.

При этом Национальное дорожное агентство ЮАР сообщает, что в настоящее время несколько гуманитарных организаций уже приступили к оказанию экстренной помощи людям, застрявшим на засыпанных трассах.

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#снегопад
#снегоуборочная техника
#армия
#военные
#страны
#африка
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Эксперт Балынин назвал категории людей, которым с 1 октября увеличат пенсии
Эксперт Балынин: Бывшим силовикам с 1 октября проиндексируют пенсии
22 сентября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

С 1 октября в России для некоторых категорий граждан проиндексируют пенсии. В частности, будут больше получать бывшие сотрудники силовых структур.
Об этом в разговоре с «Российской газетой» сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он уточнил, что пенсии увеличатся у бывших военных, сотрудников органов МВД России, Росгвардии, МЧС РФ и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Эксперт рассказал, что изначально для этих категорий пенсионеров планировалось проиндексировать выплаты на 4,5%. Однако затем было принято решение повысить пенсии на 5,1%.

Кроме того, напомнил специалист, с 1 октября увеличится пенсия у тех, кто в сентябре отметил своё 80-летие, так как с октября они начнут получать удвоенную фиксированную доплату к страховой пенсии по старости. Никаких заявлений для этого писать не нужно, перерасчёт произойдёт автоматически, добавил эксперт.

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#пенсии
#мвд
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#фсб
#пенсия
#рф
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Mash: Пашаеву грозит увольнение из ВС РФ за самовольное оставление части
22 сентября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/zim286

Бывший адвокат Эльман Пашаев, служивший до задержания в зоне специальной военной операции, может быть уволен из рядов Вооружённых сил РФ. Причина в том, что он самовольно оставил свою часть.
Сослуживцы экс-адвоката, некогда защищавшего актёра Михаила Ефремова, говорят, что уже давно его не видели, передаёт телеграм-канал Mash. По словам военных, в настоящее время покинуть зону спецоперации, отправившись в отпуск или увольнение, никому не дозволяется из-за активизации боевых действий. Речь может идти только о служебной командировке, подчеркнули собеседники издания и добавили, что ничего не слышали о такой командировке для бывшего юриста.

Отмечается, что за несоблюдение условий военной службы Пашаеву может грозить увольнение из рядов Вооружённых сил РФ либо серьёзное дисциплинарное взыскание, так как в Москву экс-адвокат уехал ещё до того, как его задержали.

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#рф
#вс рф
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Панихида по жертвам теракта в «Крокусе» прошла в Никольском соборе Красногорска
22 сентября 2024, 12:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Панихида по жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» прошла в Никольском соборе в Красногорске спустя полгода после трагедии. Об этом сообщает РИА Новости.
На поминальной службе в соборе собрались несколько десятков человек.


Священник Евгений Савин в обращении к собравшимся подчеркнул, что трагедия, случившаяся полгода назад, не могда не отозваться в сердцах тех, кто здраво мыслит и понимает бесценность божьего дара под названием жизнь.

Также он ответил на вопрос, который мучает многих людей: почему же происходят такие страшные события. Обо всём давно написано в Священном Писании: «По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. По причине уменьшения любви увеличивается беззаконие», – процитировал священник.

В заключение священнослужитель призвал всех прибывать в любви и пожелал милости, трезвости, крепости и молитвы за ближних и за тех, кого уже нет в живых.

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Mash: Сослуживцы бывшего адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою
22 сентября 2024, 11:32

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

Бывший адвокат Эльман Пашаев до задержания служил в зоне специальной военной операции командиром танка Т-80. Однако никто из сослуживцев ни разу не видел его в бою.
Как сообщает телеграм-канал Mash, экс-адвокат, некогда защищавший актёра Михаила Ефремова, заключил контракт с министерством обороны в феврале нынешнего года. Сначала он служил в 95-м стрелковом полку, но чем=то очень не понравился командованию воинской части. Тогда Пашаев перевёлся в пятую бригаду.

По рассказам сослуживцев одиозного юриста, с новым руководством он быстро сумел наладить хорошие отношения. Адвокат пообещал, используя свой опыт, помочь в решении юридических трудностей, возникающих в бригаде. Однако, отмечают однополчане, никто и никогда не видел Пашаева, участвующего в бою на танке Т-80, командиром экипажа которого он числился согласно штатному расписанию части.

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#адвокат
#отношения
#контракт
#танки
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Полиция Франции направит спецотряд по подавлению протестов на Мартинику
BFMTV: спецотряд полиции CRS 8 по подавлению протестов отправится на Мартинику
22 сентября 2024, 10:38

Фото: iStock/AUFORT JEROME

Спецотряд быстрого реагирования французской полиции (CRS 8) по подавлению протестов в субботу направится на французскую заморскую территорию Мартинику, где несколько дней подряд проходят беспорядки из-за повышения цен на продовольствие. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Ранее префект Мартиники Жан-Кристоф Бувье подписал постановление, которым запрещается проведение демонстраций в административном центре и трёх коммунах до 23 сентября 08:00 (15:00 мск). Также в среду, 18 сентября, до понедельника, 23 сентября, на острове ввели комендантский час с 21:00 до 05:00.

Напомним, что в ночь на вторник протестующие соорудили баррикады в городе Фор-де-Франс, который является административным центром Мартиники. В ходе беспорядков были ранены шесть сотрудников полиции. Граждане недовольны повышением цен на продовольствие. Они по призыву Движения по защите населения и ресурсов афро-карибской территории блокируют супермаркеты на острове. Блокировать Мартинику призывают до тех пор, пока не появится ясность в торговых переговорах по вопросу повышения цен.

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#продукты
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Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» не могут с ним увидеться
22 сентября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/txking

Родители Далера Мирзоева, одного из фигурантов о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл», не могут с ним встретиться на протяжении последних шести месяцев. Об этом рассказала мать обвиняемого Гулракат Мирзоева.
В разговоре с РИА Новости она сообщила, что они с мужем не могут поехать к сыну, так как их некому отвести. Женщина добавила, что они не виделись и не разговаривали с Далером с того времени, когда произошла трагедия, и не знают, где он и что с ним.

В свою очередь, отец фигуранта Борот рассказал, что несколько раз расспрашивал сотрудников районного отдела милиции, где и каким образом он может разузнать о сыне, но ответа не получил.

Далер Мирзоев — уроженец и гражданин Таджикистана. Следствие считает его одним из четверых исполнителей террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошёл 22 марта, ровно полгода назад.

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В Госдуме рассказали детали повесток в осенний призыв
Депутат Картаполов заявил о бумажных и электронных повестках
22 сентября 2024, 05:15

Фото: istockphoto/scaliger

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бумажные и электронные повестки могут приходить осенью, пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме. Слова Картаполова цитирует РИА Новости.
Картаполов ответил на вопрос о том, могут ли пойти повестки в электронном и бумажном форматах, пока реестр находится в тестовом режиме.

«Да, надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет», – раскрыл депутат подробности.

Осенняя призывная кампания традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря.

Ранее депутат рассказал об условиях осеннего призыва в России. По его словам, осенний призыв будет проходить по старым правилам.

Ранее он сообщил, что предлагается передать единый цифровой реестр воинского учета в ведение Министерства обороны. Изменения носят технический характер и будут внесены в нормативный документ по осуществлению проекта.

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