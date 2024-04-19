Украинцев предупредили о тяжелом отопительном сезоне

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что что частичное разрушение инфраструктурной сферы и невозможность её отстраивания сделают зиму очень тяжелой. Об этом политик сообщила в эфире телеканала «Рада».
«Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт», — предрекла Верещук.Из представленных вице-премьером сведений следует, что сильнее всего с рисками сталкиваются Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Как утверждает Верещук, на данный момент уже заключено соглашение с Бельгией о выделении средств Украине 1,5 миллиарда евро на восстановительные работы.
Ранее на Украине заявили о поворотном моменте конфликта из-за новой тактики ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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