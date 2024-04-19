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Украинцев предупредили о тяжелом отопительном сезоне

Вице-премьер Верещук: Украину ждет очень сложная зима
19 апреля 2024, 02:17
Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что что частичное разрушение инфраструктурной сферы и невозможность её отстраивания сделают зиму очень тяжелой. Об этом политик сообщила в эфире телеканала «Рада».
«Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт», — предрекла Верещук.
Из представленных вице-премьером сведений следует, что сильнее всего с рисками сталкиваются Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Как утверждает Верещук, на данный момент уже заключено соглашение с Бельгией о выделении средств Украине 1,5 миллиарда евро на восстановительные работы.



Ранее на Украине заявили о поворотном моменте конфликта из-за новой тактики ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#соглашение
#зима
#энергия
Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о новом обстреле ВСУ
МАГАТЭ проинформировано о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС
18 апреля 2024, 23:38

Фото: istock / Дмитрий Ларичев

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили о новой попытке атаки беспилотника на учебный центр Запорожской АЭС. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте организации.
Согласно представленных данным, боевой беспилотник атаковал центральную часть объекта.

«Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, находящейся на объекте, что сегодняшний беспилотник был «нейтрализован», не сообщив при этом никаких подробностей», — сообщили в агентстве.
МАГАТЭ также было проинформировано о том, что очередная атака не привела к пострадавшим и повреждениям.

Ранее официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что у организации нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье в 2024 году рассчитывают посадить 700 га молодого леса
18 апреля 2024, 21:22

Фото: Istockphoto / SafakOguz

На землях лесного фонда Московской области в этом году планируют посадить деревья на площади 711 га. Такие данные привёл председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
«На этот год у нас план по лесовосстановлению – 711 га против 350 га рубок. Высадка молодых деревьев позволяет избежать деградации пород и произрастания в лесах нежелательной растительности», – уточнил Агулов в эфире телеканала «360».
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, в прошлом году план по искусственному лесовосстановлению на землях лесного фонда региона составлял около 1 тыс. гектаров. При этом снижение площади лесных территорий, которые планируют засадить новыми деревьями, объясняется плановым сокращением объёмов сплошных санитарных рубок.

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#евгений агулов
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Российским чиновникам ужесточили правила поездок за рубеж
Reuters: Россия ужесточила правила поездок за рубеж для госслужащих
18 апреля 2024, 21:20

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Российские власти приняли решение ужесточить правила выезда за границу для госслужащих, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
Согласно информации от собеседников агентства, новые ограничения были введены в связи с опасениями ФСБ относительно возможных утечек государственной тайны и различаются в зависимости от ведомств, к которым принадлежат чиновники.

Один из источников Reuters подчеркивает, что различия в ограничениях зависят от уровня доступа к государственной тайне.

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#чиновники
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Депутат Рожнов рассказал, как в этом году в Подмосковье пройдёт «Диктант Победы»
18 апреля 2024, 21:05

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

26 апреля «Диктант Победы» в Подмосковье напишут почти на 1200 площадках.
Об этом «Радио 1» сообщил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. Нынешняя акция будет шестой. Впервые её провели в 2019 году.
«В Подмосковье местом проведения станут 1188 площадок, расположенных в школах, музеях и библиотеках. На сайте акции можно найти ближайшую к себе площадку, записаться, прийти и принять участие. Если такой возможности нет, можно поучаствовать онлайн. К тому же, насколько мне известно, в этом году акцию поддерживают девять авиакомпаний и 11 аэропортов», – рассказал региональный депутат.
В этом году акция состоится в 58 странах мира.
«В ней можно будет принять участие очно на 26 тысячах площадок, которые будут находиться именно за рубежом. Это позволит нашим соотечественникам, да и просто людям, знающим русский язык, прийти и поучаствовать в этой интересной истории», – добавил собеседник «Радио 1».
Начнётся акция 26 апреля в полдень, рассказал Рожнов, который участвовал в диктанте все эти годы.
«В этом году, насколько мне известно, темы будут посвящены полному освобождению Ленинграда от блокады, освобождению Крыма и Белоруссии, ряду других важных событий. В диктанте предусмотрено 25 самых разных вопросов. Это вопросы и с вариантами ответов, и с отрывками из произведений, и с фотосюжетами, где нужно проявить свои знания», – поделился зампред Мособлдумы.
Он добавил, что необычных площадок – девять. Это Музейный комплекс «Зоя», военно-технический музей, музей Новый Иерусалим, партизанская деревня в парке «Патриот», Бородинский музей и другие места. В этом году в число самых ярких точек возвращается Перемиловская высота. Во все эти точки может прийти каждый – нужно просто зарегистрироваться, так как каждая площадка вмещает 40-50 человек.

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#московская область
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Адвокат Карабанов заявил о праве оренбуржцев на компенсацию за дамбу
18 апреля 2024, 20:08

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов заявил, что оренбуржцы, которые самостоятельно возвели дамбу для защиты от наводнения, не просто не должны привлекаться к ответственности за такое самоуправство, но и требовать от местных властей компенсацию.
Он отметил, что такие сооружения, как дамба, являются стратегическими, поэтому самостоятельно возвести их сложно – нужно проходить долгую и тщательную процедуру проверки государством. Однако этот случай, считать адвокат, исключение.

«Люди действовали в чрезвычайных условиях, что нивелирует всю ответственность, которая могла бы наступить. Люди, построившие дамбу, должны выйти с заявлением, что их губернатор со своими обязанностями не справляется, из-за чего им приходится возводить стратегические объекты самим! Граждане имеют право требовать компенсацию за потраченные средства и силы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Карабанов.

Ранее правительство Оренбургской области сообщало, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг рекордной отметки.

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Профессор Снегуров раскрыл причины большого числа контрольных в школе
Профессор Снегуров: Большое число контрольных связано с подготовкой к ЕГЭ
18 апреля 2024, 19:50

Фото: iStock/goc

Заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров заявил, что большое количество контрольных работ в школе, особенно в старших классах, связано с подготовкой к итоговым экзаменам, ЕГЭ.
«Вопрос с контрольными включает весь спектр проблем в школьном обучении и воспитании. Надо отменить ЕГЭ, точнее сдвинуть его на периферию аттестации, так как проверочные и контрольные с девятого по одиннадцатый классы во многом связаны с формальной подготовкой к ЕГЭ. Тренируют к подготовке к ЕГЭ чуть ли не через урок, а от этого зависят рейтинги», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Снегуров.

Ранее Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что количество контрольных работ в школах надо сократить.

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#школа
#дети
#образование
#контроль
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В российских школах предложили сократить число контрольных
Волынец заявила о необходимости сократить число контрольных в школах
18 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что количество контрольных работ в школах надо сократить.
Она добавила, что дети не должны испытывать стресс перед такими работами, поэтому они заранее должны знать о характере и дате проведения контрольных.

«Надо приводить всё в соответствие и прекращать стращать детей проверочными работами. Дети должны знать, что есть определенный минимум. Дети заранее должны знать, какая это будет контрольная работа. Весь учебный процесс должен быть выстроен так, чтобы подготовить ребёнка к контрольной, чтобы он не испытывал стресс, а проявил все свои знания», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Волынец.

Ранее кандидат психологических наук, председатель межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь» Александр Леонтович также высказывал мнение о том, что сокращение числа контрольных работ в школах окажет позитивное влияние на учеников.

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#школа
#образование
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Подмосковных строителей поблагодарили за восстановленный в Мариуполе детсад
18 апреля 2024, 19:37

Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО

В Мариуполе начал работу ясли-сад «Орешек», восстановленный строителями из Московской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который в ходе поездки в Донецкую Народную республику открыл обновлённый садик.
Вместе с вице-премьером в церемонии участвовали представители руководства ДНР и заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Алексей Матрёнин.
«Сложилась хорошая традиция – в каждый приезд регионах мы открываем в новых один-два восстановленных или построенных соцобъекта. В этот раз очень хорошее впечатление оставил детский сад «Орешек» на 110 малышей, который от и до отремонтировали строители из Московской области, РКС-НР и «Единый заказчик». Заведующая детсадом Елена Олеговна провела меня и главу ДНР Дениса Пушилина по ярким игровым комнатам, уютным спальням, показала пищеблок, где всё новое и современное», – написал Хуснуллин в своём телеграм-канале.


Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО
«Я могу только сослаться на Марата Шакирзяновича, который сказал, что город преобразился, обрёл своё лицо. Это многоквартирные дома-парусники, которые год назад представляли собой остовы, а сегодня это – полноценные МКД с ремонтом внутри и с сохранённой лепниной советского периода с космонавтами. Ну и, конечно, детский садик, школы, больницы. Это всё, что Московская область делает в Мариуполе и на присоединённых территориях. Эта тема находится на особом контроле губернатора», – заявил вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.
Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО

Он подчеркнул, что по объёму работ на новых территориях Московская область является лидером.
«Сегодня мы восстанавливаем объекты и в Луганской, и в Запорожской областях. Считаю, что это справедливая оценка работы наших строителей, которые вместе с Маратом Шакирзяновичем присутствовали там, показывали, докладывали о результатах своей работы. А самое главное – оценка детей, которые теперь с удовольствием проводят время, играют и обучаются в новых зданиях, которые были раньше руинами», – отметил Хромушин.
Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО

Детский сад не видел ремонта более 20 лет, а само здание было возведено в 1962 году. Подмосковные строители выполнили перепланировку внутренних помещений, заменили и возвели новые перегородки, провели отделочные работы. Помимо этого, они заменили кровлю, утеплили и отремонтировали фасад, смонтировали системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, а также новую систему наружного освещения. Они провели благоустройство прилегающей территории и установили современные детские архитектурных формы.
«Строители из Московской области в очередной раз показали самый высокий класс – после восстановления в Мариуполе открыли ясли-сад «Орешек». Здание получилось очень ярким и уютным, а внутри установлена самая современная и передовая техника», – сказано в телеграм-канале Фонда капитального ремонта Московской области.

Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО

В восстановлении садика были задействованы более 50 рабочих и четыре единицы строительной техники.
«Нужно было видеть восторг детей и радость родителей, когда они осматривали уютные помещения, готовые принять маленьких воспитанников. Строители Московской области сделали нам самый настоящий подарок», – поделилась заведующая детским садом Елена Васина.

Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО

Рядом с дошкольным учреждением расположен ещё один объект, который восстанавливают подмосковные строители, – средняя школа №4.

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#дети
#детский сад
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Запашный предупредил об обманчивости милой внешности панд
18 апреля 2024, 19:22

Фото: iStock/Foreverhappy-Mee

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что милая внешность панды обманчива.
Он предупредил, что с этими животными надо вести себя осторожно, поскольку этот тот же самый медведь, который при желании может причинить серьёзный вред.

Так Запашный прокомментировал случай с пандой Катюшей, которая поранила сотрудника зоопарка.

«Панда — это очень большое животное. Понятно, что Катюша пока маленькая. Но этот случай в Московском зоопарке говорит о том, что мимимишность, которую пропагандируют люди, не соответствует действительности. Животное поступает так, как считает нужным. Мнение, что, если ты будешь ласков с животным и оно ответит взаимностью, не всегда правдиво», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Запашный.

Ранее Эдгард Запашный выражал уверенность в том, что внесённый в Госдуму законопроект о запрете использовать животных в цирке не пройдёт, поскольку он является лишь пиаром.

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