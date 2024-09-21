Умер народный артист России Владислав Верестников

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Народный артист России, оперный певец Владислав Верестников скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра России.
Уточняется, что Верестников умер в результате тяжелой и продолжительной болезни. О дате, времени, месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно. Коллектив Большого театра выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста.
За годы работы в Большом театре России Верестников исполнил более тридцати ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа в Москве скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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За годы работы в Большом театре России Верестников исполнил более тридцати ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа в Москве скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова