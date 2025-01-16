Умер автор культового сериала «Твин Пикс» Дэвид Линч

Дэвид Линч (фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)
Американский режиссёр и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание VARIETY.
Американский режиссёр и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание VARIETY.
Летом 2024 года ему диагностировали заболевание эмфизем лёгких, из-за которой он не мог выходить на улицу без кислородной маски. В итоге режиссёр оказался прикованным к дому, поскольку при этом заболевании любая простуда может привести к летальному исходу. Причиной возникновения заболевания стало длительное курение.
По данным журнала, Линч своим творчеством радикально изменил американский кинематограф, показав своё мрачное и сюрреалистическое художественное видение.
Наиболее известными работами режиссёра стали сериал «Твин Пикс», фильмы «Синий бархат», «Затерянное шоссе» и «Малхолланд Драйв». Они объединили в себе ужасы, нуар и детективы.
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Летом 2024 года ему диагностировали заболевание эмфизем лёгких, из-за которой он не мог выходить на улицу без кислородной маски. В итоге режиссёр оказался прикованным к дому, поскольку при этом заболевании любая простуда может привести к летальному исходу. Причиной возникновения заболевания стало длительное курение.
По данным журнала, Линч своим творчеством радикально изменил американский кинематограф, показав своё мрачное и сюрреалистическое художественное видение.
Наиболее известными работами режиссёра стали сериал «Твин Пикс», фильмы «Синий бархат», «Затерянное шоссе» и «Малхолланд Драйв». Они объединили в себе ужасы, нуар и детективы.
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Анастасия Чинкова