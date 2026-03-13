Умер единственный олимпийский чемпион Ирландии в беге на средние дистанции
11 марта на 92‑м году жизни скончался ирландский легкоатлет Рон Дилейни. Об этом сообщила ассоциация World Athletics.
Дилейни родился 6 марта 1935 года в Арклоу. На Олимпийских играх в Мельбурне он завоевал золотую медаль в беге на 1,5 тыс. м и установил мировой рекорд. Эта победа остается единственной золотой наградой Ирландии в легкой атлетике на международных соревнованиях.
После завершения спортивной карьеры Дилейни активно участвовал в развитии спортивного движения. Он занимал пост президента Ассоциации ирландских олимпийцев вплоть до 2023 года.
