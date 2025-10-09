В Таиланде погиб директор крупной судоходной компании из Волгограда

09 октября 2025, 23:46

V1: В Таиланде нашли тело директора крупной судоходной компании «Плес» из Волгограда

Фото: iStock/karenfoleyphotography

В Таиланде при загадочных обстоятельствах погиб 58-летний российский бизнесмен Владимир Немцев. Тело мужчины было обнаружили утром 2 октября в бассейне одной из частных вилл на Пхукете. Об этом пишет портал V1.RU.





Немцев являлся директором крупной судоходной компании «Плес» из Волгограда. Трагедия произошла на следующий день после празднования дня рождения погибшего.



По данным полиции, Немцев отдыхал вместе с супругой на вилле к югу от кольца Чалонга. Первой его тело обнаружила горничная курортного комплекса. Это случилось около десяти часов утра.



