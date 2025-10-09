В Таиланде погиб директор крупной судоходной компании из Волгограда
V1: В Таиланде нашли тело директора крупной судоходной компании «Плес» из Волгограда
В Таиланде при загадочных обстоятельствах погиб 58-летний российский бизнесмен Владимир Немцев. Тело мужчины было обнаружили утром 2 октября в бассейне одной из частных вилл на Пхукете. Об этом пишет портал V1.RU.
Немцев являлся директором крупной судоходной компании «Плес» из Волгограда. Трагедия произошла на следующий день после празднования дня рождения погибшего.
По данным полиции, Немцев отдыхал вместе с супругой на вилле к югу от кольца Чалонга. Первой его тело обнаружила горничная курортного комплекса. Это случилось около десяти часов утра.
В российском городе каршеринг влетел в толпу людей на автобусной остановке
Затем сотрудница разбудила спавшую жену погибшего, и женщины достали Немцева из бассейна. Правоохранительные органы Пхукета проводят проверку по факту гибели россиянина, однако предварительный осмотр не выявил видимых признаков насильственной смерти.
Несколько источников, знакомых с ситуацией, подтвердили личность погибшего. Прощание с Владимиром Немцевым состоится в Волгограде 10 октября.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии 23-летний житель села Майское убил свою 82-летнюю бабушку. Молодой человек задушил свою пенсионерку во время бытового конфликта. Между внуком и пожилой женщиной ранее неоднократно возникали серьезные разногласия.