В Липецкой области разбился и загорелся истребитель-перехватчик МиГ-31

10 октября 2025, 00:01

В Липецкой области истребитель МиГ-31 потерпел крушение при заходе на посадку

Фото: iStock/Dushlik

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области при заходе на посадку. Экипаж вовремя совершил катапультирование и не получил серьезных травм. Информацию подтвердили в Минобороны России.





Инцидент произошел около 19:20 по московскому времени после завершения планового учебно-тренировочного полета. Он выполнялся без боекомплекта.



По данным Telegram-канала Mash, причиной крушения стал отказ системы выпуска шасси. Пилот и штурман до последнего момента уводили самолет от жилых районов, затем катапультировались за несколько секунд до падения.



