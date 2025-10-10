В Липецкой области разбился и загорелся истребитель-перехватчик МиГ-31
В Липецкой области истребитель МиГ-31 потерпел крушение при заходе на посадку
Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области при заходе на посадку. Экипаж вовремя совершил катапультирование и не получил серьезных травм. Информацию подтвердили в Минобороны России.
Инцидент произошел около 19:20 по московскому времени после завершения планового учебно-тренировочного полета. Он выполнялся без боекомплекта.
По данным Telegram-канала Mash, причиной крушения стал отказ системы выпуска шасси. Пилот и штурман до последнего момента уводили самолет от жилых районов, затем катапультировались за несколько секунд до падения.
Мощный пожар на крыше многоэтажки в Уфе попал на видео
Самолет упал в безлюдном лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся, но пожар быстро ликвидировали. Оба члена экипажа доставлены в медицинское учреждение для обследования, угрозы для их жизни нет.
