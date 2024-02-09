Умер мужчина, раненный 3 февраля при ударе ВСУ по Лисичанску

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В больнице скончался житель Лисичанска, который получил тяжелые ранения после обстрела ВСУ городской пекарни 3 февраля. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, ее слова приводит Телеграм-канал правительства региона.
Сейчас в Луганской республиканской клинической больнице (ЛРКБ) находится еще три человека с серьезными травмами. Медики смогли стабилизировать их состояние.
Заместитель главврача по хирургической работе ЛРКБ Дмитрий Котуха рассказал ТАСС, в реанимации отделения экстренной и неотложной медицинской помощи остается женщина.
«Девушка у нас уже стабильная, мы бы даже перевели ее в какое-то из отделений, но у нее очень тяжелый ушиб легкого, поэтому она у нас пока находится на кислороде, <…> поэтому я думаю она, скорее всего, будет переведена в понедельник», — рассказал замглавврача.Ранее стало известно, что Россия выделила средства на выплаты детям, пострадавшим при обстрелах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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