Умер один из руководителей аппарата мэра Москвы
В возрасте 46 лет скончался первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник.
Тело чиновника нашли его жена 30 июня в их квартире. Предварительной причиной смерти называется сердечно-сосудистая недостаточность. Другие обстоятельства трагедии не приводятся.
Алексей Старовойтов занимал свой пост с 2011 года. Он занимался организационными и технологическими процессами в мэрии. Официальных комментариев от правительства Москвы пока нет.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии проводилась проверка в связи со смертью мэра Нальчика Таймураза Ахохова. Его нашли без признаков жизни в мае этого года.
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