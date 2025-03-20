Умер поэт и драматург Вадим Жук

Фото: iStock/jorgeantonio
Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест».
Поэт умер на 79-м году жизни. Как сообщает ТАСС, в этот момент рядом с ним находилась его жена Марина Курчевская.
Информация о причине смерти и месте прощания в настоящее время не известна.
Вадим Жук родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Его фильмография насчитывает более 15 проектов.
Читайте также:
Скончался чешский режиссер и критик Ярослав Востри
Бывший хоккеист «Автомобилиста» и «Ак Барса» Фёдор Малыхин умер в 34 года
Скончался актер из мюзикла «Через вселенную» Джесси Кирни
Информация о причине смерти и месте прощания в настоящее время не известна.
Вадим Жук родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Его фильмография насчитывает более 15 проектов.
Читайте также:
Скончался чешский режиссер и критик Ярослав Востри
Бывший хоккеист «Автомобилиста» и «Ак Барса» Фёдор Малыхин умер в 34 года
Скончался актер из мюзикла «Через вселенную» Джесси Кирни
Екатерина Коршунова