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МИД РФ назвал киевский режим главным виновником катастрофы рейса MH17 авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс» в 2014 году.
Катастрофа рейса Амстердам — Куала-Лумпур 17 июля 2014 года унесла жизни 298 человек. Крушение случилось под Донецком.
Украина и США не предоставили данные радаров и спутниковые снимки, которые, по их словам, доказывают причастность ополченцев ДНР, не имевших на деле средств для поражения целей на такой высоте.
Ранее сообщалось, что главу города Новочеркасска Юрия Лысенко задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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«Необходимо четко понимать, что главным виновником трагедии является киевский режим. Именно Киев развязал в 2014 году вооружённый конфликт, начав военную операцию против Донбасса под ложным предлогом борьбы с терроризмом», — напомнили в МИД РФ в ответ на решение Совета ИКАО по делу «Австралия и Нидерланды против РФ» о крушении самолета «Боинг-777-200» авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс», выполнявшего рейс MH17.Киев также обвинили в отказе закрыть воздушное пространство над зоной конфликта, вместо этого используя гражданские самолёты как прикрытие для военных операций. РФ еще раз выразила сочувствие родственникам жертв.
Украина и США не предоставили данные радаров и спутниковые снимки, которые, по их словам, доказывают причастность ополченцев ДНР, не имевших на деле средств для поражения целей на такой высоте.
Ранее сообщалось, что главу города Новочеркасска Юрия Лысенко задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Мария Моисеева