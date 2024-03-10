Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
В Москве в возрасте 84 лет скончалась диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Она училась в театральной студии при театре имени Моссовета. Диктором Центрального телевидения Моргунова стала в 1961 году. На главном телеканале страны она, в частности, вела выпуски музыкальных программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».
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