Бизнесмен Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием $500 миллиардов

02 октября 2025, 00:36

Forbes: Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком с состоянием $500 млрд

Илон Маск (Фото: whitehouse.gov)

Бизнесмен Илон Маск установил новый мировой рекорд. Он стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.





Аналитики издания зафиксировали, что в 22:30 по московскому времени капитал Маска достиг отметки в 500 миллиардов долларов, а к 23:15 увеличился до 500,5 миллиардов.



Это не первый раз, когда руководитель компаний Tesla и SpaceX возглавляет список богатейших людей планеты. Предыдущий рекорд также принадлежал Маску — в декабре прошлого года он первым преодолел рубеж в 400 миллиардов долларов.



