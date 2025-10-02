Бизнесмен Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием $500 миллиардов
Бизнесмен Илон Маск установил новый мировой рекорд. Он стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.
Аналитики издания зафиксировали, что в 22:30 по московскому времени капитал Маска достиг отметки в 500 миллиардов долларов, а к 23:15 увеличился до 500,5 миллиардов.
Это не первый раз, когда руководитель компаний Tesla и SpaceX возглавляет список богатейших людей планеты. Предыдущий рекорд также принадлежал Маску — в декабре прошлого года он первым преодолел рубеж в 400 миллиардов долларов.
Значительный скачок в благосостоянии бизнесмена аналитики связывают с его решением сосредоточиться на развитии собственных компаний после отхода от руководства правительственными проектами в США.
Эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих темпов роста капитала Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером уже к 2033 году.
Ранее сообщалось, что имя Илона Маска появилось в новых материалах по делу Джеффри Эпштейна. Отмечается, что миллиардер мог посещать остров финансиста — в частности, 6 декабря 2014 года.