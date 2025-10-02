Глава Дагестана высказался о зверской массовой драке в Махачкале

02 октября 2025, 01:15

Меликов: Родителей участников драки в Махачкале следует привлечь к ответственности

Фото: iStock/mrohana

Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал привлечь к ответственности родителей подростков, которые участвовали в массовой драке в Махачкале. Свое заявление он сделал в личном Telegram-канале.





Речь идет о зверской потасовке, которая случилась возле школы №39 в Махачкале. Часть очевидцев снимала происходящее на камеру, кадры распространились по соцсетям. На них группа молодых людей избивала двух сверстников, лежащих на земле.



Шестерых участников драки доставили в полицию, один подросток попал в больницу с травмами. По данным минздрава, его состояние уже стабилизировали.





Под Тверью легковушка столкнулась с фурой, погибли два человека

«Возмущён событием, произошедшим в одной из махачкалинских школ. (...) Родители, «воспитавшие» тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность. Строго спросить нужно и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео», — написал Меликов.