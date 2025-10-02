Глава Дагестана высказался о зверской массовой драке в Махачкале
Меликов: Родителей участников драки в Махачкале следует привлечь к ответственности
Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал привлечь к ответственности родителей подростков, которые участвовали в массовой драке в Махачкале. Свое заявление он сделал в личном Telegram-канале.
Речь идет о зверской потасовке, которая случилась возле школы №39 в Махачкале. Часть очевидцев снимала происходящее на камеру, кадры распространились по соцсетям. На них группа молодых людей избивала двух сверстников, лежащих на земле.
Шестерых участников драки доставили в полицию, один подросток попал в больницу с травмами. По данным минздрава, его состояние уже стабилизировали.
Под Тверью легковушка столкнулась с фурой, погибли два человека
Меликов назвал произошедшее неприемлемым и подчеркнул, что в Дагестане всегда считали подлым избивать человека толпой. Он призвал родителей прививать детям правильные ценности, не развивать в них подобную жестокость.
«Возмущён событием, произошедшим в одной из махачкалинских школ. (...) Родители, «воспитавшие» тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность. Строго спросить нужно и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео», — написал Меликов.Он добавил, что каждый участник драки должен осознать неприемлемость своего поведения.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти боец ММА жестоко избил прохожего за замечание об уличном намазе. Пострадавший получил серьёзные травмы.