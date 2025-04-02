Умерла сценарист «Ранеток» и звезда «Каменской» Наталья Назарова

Наталья Назарова (фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Российская актриса, сценарист, режиссёр и педагог ГИТИСа Наталья Назарова скончалась в возрасте 55 лет. Об этом сообщил ректор театрального вуза Григорий Заславский, слова которого приводит РБК.
Причиной смерти Назаровой стала онкология. Последние дни она провела в больнице, уточнил ректор в беседе с журналистами.
Наталья Назарова известна благодаря множеству работ в кинематографе и театре. В 1995 году она окончила ГИТИС, куда позже устроилась в качестве педагога. Помимо актёрской деятельности, Назарова известна как сценарист и режиссёр. Среди ей работ – сериал «Каменская-3» и подростковый сериал нулевых «Ранетки».
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Наталья Назарова известна благодаря множеству работ в кинематографе и театре. В 1995 году она окончила ГИТИС, куда позже устроилась в качестве педагога. Помимо актёрской деятельности, Назарова известна как сценарист и режиссёр. Среди ей работ – сериал «Каменская-3» и подростковый сериал нулевых «Ранетки».
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Анастасия Чинкова