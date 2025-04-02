Умерла сценарист «Ранеток» и звезда «Каменской» Наталья Назарова

Юные жительницы Кемеровской области будут получать 100 тысяч рублей. Разовое пособие достанется не только школьницам, но и студенткам ссузов и вузов. Его начислят после 22 недели беременности. Ранее такую меру ввели в Брянской, Орловской, Курской, Саратовской областях и других.