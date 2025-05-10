Умерла телережиссер Калерия Кислова

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В возрасте 99 лет умерла бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева.
Причина смерти телережиссера не уточняется.
Кислова была главным режиссером программы «Время» с 1977 по 2006 год. В ноябре прошлого года у подножия Останкинской телебашни открыли почетный знак в честь Калерии Кисловой.
Калерия Венедиктовна окончила ГИТИС. В 1961 году Кислова стала ассистентом режиссера в Новосибирске. К Главной редакции информации ЦТ она присоединилась в 1974 году.
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Кислова была главным режиссером программы «Время» с 1977 по 2006 год. В ноябре прошлого года у подножия Останкинской телебашни открыли почетный знак в честь Калерии Кисловой.
Калерия Венедиктовна окончила ГИТИС. В 1961 году Кислова стала ассистентом режиссера в Новосибирске. К Главной редакции информации ЦТ она присоединилась в 1974 году.
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Екатерина Коршунова