Сахалинца привлекли по статье о терроризме после призывов к дезертирству

27 июля 2026, 11:58

На Сахалине следователи ведут дело о призывах к террористической деятельности

Фото: istockphoto/Yingko

В Сахалинской области возбудили уголовное дело против 59-летнего мужчины, подозреваемого в публичных призывах к уклонению от военной службы и дезертирству через социальные сети. Об этом пишет «Лента.ру».