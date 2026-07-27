Сахалинца привлекли по статье о терроризме после призывов к дезертирству
В Сахалинской области возбудили уголовное дело против 59-летнего мужчины, подозреваемого в публичных призывах к уклонению от военной службы и дезертирству через социальные сети. Об этом пишет «Лента.ру».
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, фигуранту инкриминируются статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ. На текущий момент подозреваемого заключили под стражу.
По данным следствия, с февраля 2022 года по октябрь 2023 года мужчина неоднократно размещал на своей странице в одной из соцсетей записи, содержащие призывы избегать призыва на военную службу, дезертировать, а также препятствовать работе государственных органов в сфере обеспечения безопасности страны. Кроме того, 6 апреля 2025 года он опубликовал видеоролик, в котором призывал к совершению противоправных действий в адрес органов государственной власти. Расследование продолжается.
Ранее жительницу Подмосковья приговорили к 15 годам колонии за госизмену и терроризм. Подробности в нашем материале.
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