Ураган массово повалил деревья в Новосибирске
Ураган, который прошел в Новосибирске 17 июля, массово повалил деревья. Всего в этот день в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступила 21 жалоба, рассказали в департаменте по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии.
По данным Om1 Новосибирск, девять человек сообщили о падении деревьев и крупных веток на тротуары и проезжую часть. Три обращения касались придомовых территорий. Также зафиксировано девять случаев повреждений автомобилей из-за упавших деревьев.
«Все поступившие обращения были переданы в ответственные организации — дорожно-эксплуатационные учреждения, управляющие компании и товарищества собственников жилья — для устранения последствий непогоды», — говорится в материале издания.
Отмечается, что больше всего деревьев упало в Центральном округе города. Сейчас продолжается работа по устранению последствий стихии.