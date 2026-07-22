Ураган массово повалил деревья в Новосибирске

22 июля 2026, 14:48

Фото: iStock/FotoDuets

Ураган, который прошел в Новосибирске 17 июля, массово повалил деревья. Всего в этот день в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступила 21 жалоба, рассказали в департаменте по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии.





По данным Om1 Новосибирск, девять человек сообщили о падении деревьев и крупных веток на тротуары и проезжую часть. Три обращения касались придомовых территорий. Также зафиксировано девять случаев повреждений автомобилей из-за упавших деревьев.





«Все поступившие обращения были переданы в ответственные организации — дорожно-эксплуатационные учреждения, управляющие компании и товарищества собственников жилья — для устранения последствий непогоды», — говорится в материале издания.