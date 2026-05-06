Уралочка сорвала почти 23 миллиона в лотерее
Жительница Свердловской области Наталья Плеханова выиграла 22 987 125 рублей в лотерее «Рапидо Про». Суперприз разыграли 22 января в 351657-м тираже. Об этом пишет РИА Новости.
Участвовать в розыгрышах женщина начала в конце прошлого года. По вечерам после смены она покупала билеты через мобильное приложение. В день удачи Наталья взяла один купон и получила 1,5 тысячи рублей. Следующие попытки принесли еще несколько небольших сумм, а общий выигрыш вырос до восьми тысяч. Финальная ставка в тот вечер принесла главный приз.
Незадолго до этого победительница увидела сон, связанный с прибылью по народной примете. Утром она рассказала о нем коллеге и услышала: «Это точно к деньгам». Наталья работает лаборантом на государственном предприятии и воспитывает троих сыновей. Летом семья проводит время на даче и занимается огородом. Часть суммы жительница Урала хочет отдать старшему сыну на покупку автомобиля. Остальные деньги она планирует вложить в недвижимость.
