Школьников Подмосковья приглашают на «Урок цифры»

Фото: istockphoto/pingingz
В проекте «Урок цифры» смогут поучаствовать подмосковные школьники. Как уточнили в Минцифры, он будет проходить с 10 марта по 6 апреля.
Урок направлен на развитие у учащихся компетенций цифровой экономики. Кроме того, проект поспособствует ранней профориентации в сфере IT.
Вебинар для педагогов состоится уже 5 марта на сайте проекта Урокцифры.рф. Начало в 10:00.
Читайте также:
Подмосковных детей пригласили на конкурс рисунка «Мир будущего глазами ребенка»
В Кашире состоится бесплатный концерт в честь Международного женского дня
Ветераны боевых действий рассказали раменским школьникам о своём военном опыте
Вебинар для педагогов состоится уже 5 марта на сайте проекта Урокцифры.рф. Начало в 10:00.
«Учащиеся сформируют представление об основных алгоритмических структурах, особенностях технологий современного программирования и их использования в современных профессиях, о практических приёмах, навыках и умениях решать жизненные задачи средствами программирования», — добавили в министерстве.Ранее Подмосковье пригласили к участию во Всероссийской неделе детской книги.
Читайте также:
Подмосковных детей пригласили на конкурс рисунка «Мир будущего глазами ребенка»
В Кашире состоится бесплатный концерт в честь Международного женского дня
Ветераны боевых действий рассказали раменским школьникам о своём военном опыте
Никита Кротов