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Уролог Бастос призвал мужчин не игнорировать кровь в моче

Уролог Бастос: При появлении крови в моче мужчине необходимо проверить здоровье
Фото: iStock/geargodz

Уролог Педро Бастос назвал признаки, при которых мужчинам стоит без промедления обратиться к врачу и пройти обследование. В первую очередь специалист советует обратить внимание на кровь в моче.



В беседе с Terra врач отметил, что профилактические визиты к урологу должны стать регулярной частью заботы о здоровье. Внеплановая консультация нужна при проблемах с мочеиспусканием, слабом напоре струи, боли в пояснице и частых инфекциях мочевыводящих путей.

Поводом для проверки служат недержание мочи, уплотнения и любые заметные изменения в интимной области. Бастос подчеркнул, что такие симптомы не стоит пытаться устранить самостоятельно.

Отдельного внимания требует сексуальное здоровье. К специалисту следует записаться при устойчивых проблемах с эрекцией, резком падении либидо, трудностях с зачатием и повторном появлении крови в сперме.

Тревожными сигналами врач назвал искривление полового члена, возникшее со временем, язвы, бородавки и болезненные ощущения во время секса либо эякуляции.

Дарья Осипова

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