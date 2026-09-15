Уролог Бастос призвал мужчин не игнорировать кровь в моче
Уролог Педро Бастос назвал признаки, при которых мужчинам стоит без промедления обратиться к врачу и пройти обследование. В первую очередь специалист советует обратить внимание на кровь в моче.
В беседе с Terra врач отметил, что профилактические визиты к урологу должны стать регулярной частью заботы о здоровье. Внеплановая консультация нужна при проблемах с мочеиспусканием, слабом напоре струи, боли в пояснице и частых инфекциях мочевыводящих путей.
Поводом для проверки служат недержание мочи, уплотнения и любые заметные изменения в интимной области. Бастос подчеркнул, что такие симптомы не стоит пытаться устранить самостоятельно.
Отдельного внимания требует сексуальное здоровье. К специалисту следует записаться при устойчивых проблемах с эрекцией, резком падении либидо, трудностях с зачатием и повторном появлении крови в сперме.
Тревожными сигналами врач назвал искривление полового члена, возникшее со временем, язвы, бородавки и болезненные ощущения во время секса либо эякуляции.
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