Уролог Бастос призвал мужчин не игнорировать кровь в моче

15 сентября 2026, 09:38

Уролог Бастос: При появлении крови в моче мужчине необходимо проверить здоровье

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Уролог Педро Бастос назвал признаки, при которых мужчинам стоит без промедления обратиться к врачу и пройти обследование. В первую очередь специалист советует обратить внимание на кровь в моче.