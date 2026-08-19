Уролог предупредил о рисках грубой мастурбации без смазки
Уролог Пауло Эгидио рассказал, что интенсивное трение рукой без лубриканта и чрезмерное давление на пенис способны травмировать ткани и повысить риск болезни Пейрони. Об этом сообщает Metropoles.
При этом заболевании внутри органа формируются участки плотной рубцовой ткани. Они способны привести к заметному искривлению во время эрекции, болевым ощущениям, уменьшению длины или толщины пениса, а также осложнить половой контакт.
Специалист посоветовал не сгибать эрегированный пенис и не создавать трение при помощи матраса, подушки либо иных предметов. Для снижения вероятности повреждений Эгидио рекомендовал использовать смазку на водной, гелевой или масляной основе.
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