Туристы остались без еды и воды на круизном судне

30 июля 2026, 17:02

Круизное судно с 186 туристами село на мель на Дунае в Болгарии

Фото: iStock/pigphoto

В Болгарии круизный лайнер с 186 туристами сел на мель на пересохшем Дунае. Об этом пишет британская газета The Independent.