Туристы остались без еды и воды на круизном судне
Круизное судно с 186 туристами село на мель на Дунае в Болгарии
В Болгарии круизный лайнер с 186 туристами сел на мель на пересохшем Дунае. Об этом пишет британская газета The Independent.
Пассажиров эвакуировали с судна, поскольку на борту закончились продукты и питьевая вода.
Причиной инцидента стала продолжительная жара в Европе. Из-за высокой температуры воздуха уровень воды в реке достиг рекордно низких показателей. В районе Будапешта глубина Дуная составила всего 23 сантиметра.
Ранее сообщалось, что в Германии с начала 2026 года от жары погибли около 9,8 тысячи человек. В основном жертвами стали пожилые люди.
Читайте также: