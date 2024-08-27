Ушел из жизни главный художник театра «Эрмитаж»

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Главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Левитин.
По словам Левитина, Добровинский всегда был внимателен к своим друзьям. Иные подробности о смерти главного художника театра «Эрмитаж» не приводятся.
Евгений Добровинский родился 30 июля 1944 года в Свердловске. Окончил Московский полиграфический институт, после чего жил и трудился в Израиле. С 1980-х годов работал в театре «Эрмитаж», создавая афиши к постановкам.
Ранее сообщалось, что американский телеведущий Фил Донахью, известный своими телемостами между СССР и США, скончался в возрасте 88 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Евгений Добровинский родился 30 июля 1944 года в Свердловске. Окончил Московский полиграфический институт, после чего жил и трудился в Израиле. С 1980-х годов работал в театре «Эрмитаж», создавая афиши к постановкам.
Ранее сообщалось, что американский телеведущий Фил Донахью, известный своими телемостами между СССР и США, скончался в возрасте 88 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова