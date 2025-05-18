Клавишник «Ленинграда» и МакSим умер в Москве после инсульта

Дмитрий Иванов (Фото: Instagram*/ivanov.keyboards)
Клавишник Дмитрий Иванов, работавший с певицей МакSим (Марина Абросимова) и музыкантом Сергеем Шнуровым, умер в Москве после инсульта. О том, что мужчина в коме, сообщала его родная сестра Анна в соцсетях 6 мая.
Изначально состояние Дмитрия было тяжелым. Инсульт стал неожиданностью для многих его знакомых. Врачи боролись за жизнь мужчины, но в пять утра он скончался.
Иванов играл в «Ленинграде» с 2020 по апрель 2025 года, затем вернулся в коллектив Абросимовой, где играл в 2010-х. Близкие говорили, что он вел здоровый образ жизни и занимался спортом.
Дмитрий Иванов также работал с Сергеем Безруковым, Николаем Басковым, Анной Седоковой и другими артистами.
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*Запрещен в РФ
Иванов играл в «Ленинграде» с 2020 по апрель 2025 года, затем вернулся в коллектив Абросимовой, где играл в 2010-х. Близкие говорили, что он вел здоровый образ жизни и занимался спортом.
Дмитрий Иванов также работал с Сергеем Безруковым, Николаем Басковым, Анной Седоковой и другими артистами.
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Никита Кротов