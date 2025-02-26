Ушёл из жизни сценарист «Трансформеров» и «Нового Человека-паука» Роберто Орси

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Ушёл из жизни американский сценарист и продюсер Роберто Орси. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Орси скончался на 52-м году жизни в своём доме в Лос-Анджелесе после не увенчавшейся успехом борьбы с болезнью почек.
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«Он был дальновидным рассказчиком с безграничным сердцем и прекрасной душой. Но помимо его творческих талантов, он был отличным другом, который мог поставить свою жизнь на паузу, чтобы помочь незнакомцу и найти место в своём доме для самого незамеченного щенка в приюте», – поделился брат сценариста Джей Ар.Первые работы Орси в качестве сценариста датируются 1990-ми годами. Однако пик его творческой активности пришёлся на 2009-2014 годы, когда вместе с коллегой Алексом Куртцманом он работал над проектами, получившими мировую известность. В их числе «Звёздный путь» и «Звёздный путь во тьму», «Трансформеры: Месть падших» и «Новый Человек-паук 2».
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Анастасия Чинкова