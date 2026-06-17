Усыплять бездомных собак начнут в российском регионе
Законодательное собрание Иркутской области приняло закон, разрешающий усыплять бездомных собак в исключительных случаях. Документ принят во втором чтении 17 июня и направлен на подпись губернатору, сообщается в группе регионального парламента во «ВКонтакте».
Закон вводит понятие «экстраординарной ситуации» — ситуации, когда возникает угроза безопасности людей из-за нападений или распространения опасных болезней, а отлов не помогает. Эвтаназию разрешат проводить гуманным способом в отношении неизлечимо больных или агрессивных животных. Решение будет принимать специальная комиссия.
Отловленных особей поместят в пункты временного содержания на 11 дней — если за это время хозяин не найдется, собаку могут усыпить. Под отлов попадут в том числе стерилизованные и меченые животные.
Поводом для ужесточения мер стала тревожная статистика: на конец 2025-го в Приангарье насчитывалось более 11,4 тысячи безнадзорных животных, за прошлый год зафиксировали свыше 3,7 тысячи случаев нападения собак на людей. При этом в апреле сотни жителей Иркутска вышли на митинг со сбором подписей против законопроекта.
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