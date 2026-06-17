Усыплять бездомных собак начнут в российском регионе

17 июня 2026, 09:42

В Иркутской области разрешили усыплять агрессивных и больных бездомных собак

Фото: iStock/Valeriy Volkonskiy

Законодательное собрание Иркутской области приняло закон, разрешающий усыплять бездомных собак в исключительных случаях. Документ принят во втором чтении 17 июня и направлен на подпись губернатору, сообщается в группе регионального парламента во «ВКонтакте».