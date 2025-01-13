Успех в деловой сфере у Скорпионов, прилив энергии у Львов: гороскоп с 13 по 19 января для всех знаков зодиака

Неделя начинается с Полнолуния в Раке. Оно наступает в ночь с 13 на 14 января. Планета Нептун сформирует благоприятный аспект к Полной Луне. Настроение станет более сентиментальным. Хорошо стремиться к гармонизации внутреннего состояния с внешними обстоятельствами. Надо контролировать свои эмоции, упорядочить свои чувства. Марс в соединении с Полной Луной предостерегает о том, что лучше постараться не демонстрировать свои эмоции слишком ярко и не выплескивать их неожиданно для окружающих. Желательно выражать то, что чувствуешь осторожно и спокойно. Смелость должна быть уместна и не переходить в напористость, чтобы случайно никого не обидеть. Важно быть мягкими и заботливыми с теми, кого искренне любите. Необходимо проявить сострадание и доброту. Интуиция поможет и будет направлять.