Успех в деловой сфере у Скорпионов, прилив энергии у Львов: гороскоп с 13 по 19 января для всех знаков зодиака

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Неделя начинается с Полнолуния в Раке. Оно наступает в ночь с 13 на 14 января. Планета Нептун сформирует благоприятный аспект к Полной Луне. Настроение станет более сентиментальным. Хорошо стремиться к гармонизации внутреннего состояния с внешними обстоятельствами. Надо контролировать свои эмоции, упорядочить свои чувства. Марс в соединении с Полной Луной предостерегает о том, что лучше постараться не демонстрировать свои эмоции слишком ярко и не выплескивать их неожиданно для окружающих. Желательно выражать то, что чувствуешь осторожно и спокойно. Смелость должна быть уместна и не переходить в напористость, чтобы случайно никого не обидеть. Важно быть мягкими и заботливыми с теми, кого искренне любите. Необходимо проявить сострадание и доброту. Интуиция поможет и будет направлять.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 13 по 19 января.
Овну надо контролировать интенсивность своих переживаний, отдыхать и высыпаться. Напряжение лучше не накапливать.
Тельца украсит скромность. Ему желательно быть практичным и не тратиться на слишком дорогие покупки.
Близнецам благоприятно удовлетворить свою любознательность и увлечь себя чтением.
Рак станет впечатлительнее. Ему захочется делиться своими положительными эмоциями и проявлять заботу. Его чувства будут взаимны.
Лев испытает подъём сил и прилив энергии. Он будет вдохновлён и наполнен радостью.
Деве необходимо окружить себя приятными и симпатичными лично ей людьми. Избирательность улучшит настроение и позволит хорошо провести время.
Весы смогут упрочнить своё положение. Их взаимоотношения станут надёжнее.
Скорпиону надо уделить внимание чувствам партнёров и в личной, и в деловой сфере. Их интересы и эмоции желательно учитывать.
Стрельцу понадобится запастись терпением. Дипломатия пригодится в деловой сфере. В любви лучше не торопиться и присматриваться.
Козерог станет более чувствительным ко всему прекрасному, к красоте. Он захочет удовольствий, уюта и комфорта.
Водолею благоприятно заняться любимым делом, своим хобби. Ему надо выразить себя творчески и оригинально.
Рыбам необходимо дружелюбие и нахождение среди единомышленников. Доброта сделает Рыб счастливее.
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Овну надо контролировать интенсивность своих переживаний, отдыхать и высыпаться. Напряжение лучше не накапливать.
Тельца украсит скромность. Ему желательно быть практичным и не тратиться на слишком дорогие покупки.
Близнецам благоприятно удовлетворить свою любознательность и увлечь себя чтением.
Рак станет впечатлительнее. Ему захочется делиться своими положительными эмоциями и проявлять заботу. Его чувства будут взаимны.
Лев испытает подъём сил и прилив энергии. Он будет вдохновлён и наполнен радостью.
Деве необходимо окружить себя приятными и симпатичными лично ей людьми. Избирательность улучшит настроение и позволит хорошо провести время.
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Стрельцу понадобится запастись терпением. Дипломатия пригодится в деловой сфере. В любви лучше не торопиться и присматриваться.
Козерог станет более чувствительным ко всему прекрасному, к красоте. Он захочет удовольствий, уюта и комфорта.
Водолею благоприятно заняться любимым делом, своим хобби. Ему надо выразить себя творчески и оригинально.
Рыбам необходимо дружелюбие и нахождение среди единомышленников. Доброта сделает Рыб счастливее.
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