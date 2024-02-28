Уже более 3,1 млн подмосковных избирателей побеседовали с информаторами о выборах

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Информаторы оповестили о предстоящих выборах президента России уже более 3,1 млн избирателей в Московской области. Такие данные на утро среды, 28 февраля, предоставил Мособлизбирком.
«О выборах президента РФ лично проинформированы 3 140 929 избирателей, что составляет 52% от общего числа избирателей в регионе», — говорится в сообщении.Отмечается также, что 73% из оповещённых избирателей заявили, что собираются принять участие в голосовании.
В работе по информированию населения участвуют 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий Московской области. Узнать информаторов можно по брендированной одежде: белому или синему пуховику с гербом Подмосковья и логотипом выборов и синей брендированной сумке через плечо. У каждого информатора есть бейдж с именем и номером участковой избирательной комиссии и удостоверение члена УИК.
Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте. Для удобства избирателей они впервые будут проводить три дня — 15, 16 и 17 числа.
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Лев Каштанов