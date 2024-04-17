«Узнайте проблему в лицо»: Россиянам рассказали, как похудеть к лету без диет

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До лета осталось совсем немного. Тёплая объемная одежда осталась в дальних углах шкафа, и люди активно начинают приводить себя в форму. Главное в этом — делать всё правильно, не подвергая свой организм опасности.
Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» отметила, что для похудения важно искать внутреннюю мотивацию.
Также гастроэнтеролог поделилась алгоритмом, которого нужно придерживаться при похудении к лету.
Гастроэнтеролог дополнила, что самые популярные разгрузочные дни: банановый и фруктово-творожный.
Нурия Дианова обратила внимание, что сидеть на диетах не стоит, потому что это дорога в никуда. Это поезд, который идет с короткими остановками: вы в него вошли, вы движетесь, как только вышли, все вернулось, заключила собеседница.
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«Как психолог пищевого поведения могу сказать, что мотивация к чему-то внешнему, например, привести себя в порядок к купальному сезону, не совсем разумна с точки зрения подхода к своему здоровью, поэтому я бы призвала искать внутреннюю мотивацию: почему вам нужно это. Внешняя привлекательность — это уже внутренняя потребность. Нужно ставить некую внутреннюю цель, потому что по достижении внешней цели, мы расслабляемся, и все возвращается», — сообщила эксперт.
Также гастроэнтеролог поделилась алгоритмом, которого нужно придерживаться при похудении к лету.
«Первое — сходить и сделать состав тела. Анализ состава тела — это вы узнаете конкретно ваш портрет, вас не буду сравнивать с кем-то. Там будет именно ваша статистика на европейско-российской популяции, что очень важно. Прибор покажет, где вы, а где надо быть. Причем там «вилочка», в которую нужно попасть, чтобы получить здоровое тело. Мне 45 лет, у меня свой рост — значит, у меня своя вилка. А те же самые параметры у вас будут другие, у мужчин будут другие. Никогда мы никого ни с кем не сравниваем, только с самим собой. Узнайте проблему в лицо.
Второе — правило тарелки — это лего конструктор. Ты берешь тарелку, там есть четыре зоны: белок, сложные углеводы (гарнир, хлеб, картофель, макароны, крупы) и еще две четверти — овощи и сухофрукты. Вы сами собираете себе завтрак, обед и ужин, а потом, когда выстроили систему, создаете мягкий дефицит.
Третий шаг — разгрузочные дни. Их много, они разные: белковые, овощные и т.д. Можно такой день сделать, например, в среду, потому что нет стресса начала недели и нет стресса конца недели, где начинаются проблемы», — сказала эксперт.
Гастроэнтеролог дополнила, что самые популярные разгрузочные дни: банановый и фруктово-творожный.
«Банановый: 1-2 банана на приём, и должно быть 4 таких приема. 8 бананов в день. Это хорошо ложится на любой желудочно-кишечный тракт, и если вам покажется сложновато, то можете добавить, если вы женщина, 80 грамм орехов в день, если мужчина – 100 грамм. Фруктово-творожный день: 400 грамм творога до 5% жирности (можно с йогуртом или молоком) и 650 грамм любых фруктов распределить на весь день», — пояснила специалист.
Нурия Дианова обратила внимание, что сидеть на диетах не стоит, потому что это дорога в никуда. Это поезд, который идет с короткими остановками: вы в него вошли, вы движетесь, как только вышли, все вернулось, заключила собеседница.
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Анастасия Бондарева