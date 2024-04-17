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«Узнайте проблему в лицо»: Россиянам рассказали, как похудеть к лету без диет

Диетолог Дианова назвала алгоритм, который поможет похудеть без диет
17 апреля 2024, 12:45
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

До лета осталось совсем немного. Тёплая объемная одежда осталась в дальних углах шкафа, и люди активно начинают приводить себя в форму. Главное в этом — делать всё правильно, не подвергая свой организм опасности.
Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» отметила, что для похудения важно искать внутреннюю мотивацию.

«Как психолог пищевого поведения могу сказать, что мотивация к чему-то внешнему, например, привести себя в порядок к купальному сезону, не совсем разумна с точки зрения подхода к своему здоровью, поэтому я бы призвала искать внутреннюю мотивацию: почему вам нужно это. Внешняя привлекательность — это уже внутренняя потребность. Нужно ставить некую внутреннюю цель, потому что по достижении внешней цели, мы расслабляемся, и все возвращается», — сообщила эксперт.



Также гастроэнтеролог поделилась алгоритмом, которого нужно придерживаться при похудении к лету.

«Первое — сходить и сделать состав тела. Анализ состава тела — это вы узнаете конкретно ваш портрет, вас не буду сравнивать с кем-то. Там будет именно ваша статистика на европейско-российской популяции, что очень важно. Прибор покажет, где вы, а где надо быть. Причем там «вилочка», в которую нужно попасть, чтобы получить здоровое тело. Мне 45 лет, у меня свой рост — значит, у меня своя вилка. А те же самые параметры у вас будут другие, у мужчин будут другие. Никогда мы никого ни с кем не сравниваем, только с самим собой. Узнайте проблему в лицо.
Второе — правило тарелки — это лего конструктор. Ты берешь тарелку, там есть четыре зоны: белок, сложные углеводы (гарнир, хлеб, картофель, макароны, крупы) и еще две четверти — овощи и сухофрукты. Вы сами собираете себе завтрак, обед и ужин, а потом, когда выстроили систему, создаете мягкий дефицит.
Третий шаг — разгрузочные дни. Их много, они разные: белковые, овощные и т.д. Можно такой день сделать, например, в среду, потому что нет стресса начала недели и нет стресса конца недели, где начинаются проблемы», — сказала эксперт.

Гастроэнтеролог дополнила, что самые популярные разгрузочные дни: банановый и фруктово-творожный.

«Банановый: 1-2 банана на приём, и должно быть 4 таких приема. 8 бананов в день. Это хорошо ложится на любой желудочно-кишечный тракт, и если вам покажется сложновато, то можете добавить, если вы женщина, 80 грамм орехов в день, если мужчина – 100 грамм. Фруктово-творожный день: 400 грамм творога до 5% жирности (можно с йогуртом или молоком) и 650 грамм любых фруктов распределить на весь день», — пояснила специалист.

Нурия Дианова обратила внимание, что сидеть на диетах не стоит, потому что это дорога в никуда. Это поезд, который идет с короткими остановками: вы в него вошли, вы движетесь, как только вышли, все вернулось, заключила собеседница.

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В Щёлкове завершают многолетнее строительство стадиона для игры в регби
17 апреля 2024, 12:52

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Стадион для игры в регби возводят в городском округе Щёлково, в настоящее время строительная готовность спортивного объекта составляет 95%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительная готовность объекта на сегодняшний день достигла 95%. Застройщик начал монтировать системы видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион», — говорится в сообщении.
Строительство стадиона началось ещё в 2011 году, однако работы были приостановлены. Для того, чтобы возобновить строительство, власти Подмосковья привлекли нового подрядчика. Возведение стадиона финансируется из бюджета Московской области в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Четырёхэтажный стадион предназначен для тренировок и игр по регби, в том числе — международного уровня, игровое поле с натуральным покрытием оборудовано подогревом, трибуны рассчитаны на 7416 зрителей.

Строительные работы планируют завершить в июне текущего года.

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Более половины пассажиров ЦППК покупают билеты через цифровые сервисы
17 апреля 2024, 12:42

Фото: пресс-служба ЦППК

Число пассажиров, предпочитающих цифровые сервисы ЦППК при покупке билетов, выросло до 56,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на АО «Центральная ППК».
К таким сервисам относятся билетные автоматы, мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК», а также официальный сайт. С начала года возможностью самостоятельного оформления проездных документов воспользовались 41 млн раз. Наиболее популярны БПА, с помощью которых приобрели 36,4 млн билетов.
«Мы делаем упор на цифровые способы оплаты проезда, так как с развитием технологий растёт и спрос на них у пассажиров. Как и год назад, билетные автоматы были самым востребованным способом оформления проездных документов. Продолжают набирать популярность и мобильное приложение с сайтом, показавшие рост в 16,4% относительно прошлого года», – рассказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.
За первые месяцы 2024 года в приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на сайте компании пассажиры оформили уже 4,6 млн билетов против 4 млн за тот же период прошлого года.

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#цифровизация
#пассажиры
#транспорт
#московская область
#подмосковье
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Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не отправляют и не принимают самолеты
17 апреля 2024, 12:20

Фото: iStock/skyNext

Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды, 17 апреля, не принимают и не отправляют воздушные суда. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
По информации источника, в Нижнем Новгороде данные временные ограничения уже сняты. Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Flydubai из-за обрушившейся на ОАЭ непогоды временно приостанавила все вылеты из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля. Международный аэропорт Дубая отменил во вторник, 16 апреля, сорок пять прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на Эмираты проливных дождей.

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#аэропорт
#данные
#ограничения
#авиакомпания
#самолет
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Строительная готовность детсада на 350 мест в Химках достигла 70%
17 апреля 2024, 12:03

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возводят в жилом комплексе «Пятницкие Луга» на территории городского округа Химки, в настоящее время готовность объекта составляет 70 процентов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На объекте выполнено остекление и черновая отделка, ведётся финишная отделка. Кроме того, завершается устройство фасада и монтаж внутренних инженерных систем. Строители приступают к монтажу наружных инженерных систем и благоустройству территории. В работах задействовано 34 человека, используется пять единиц техники», — говорится в сообщении.
В трёхэтажном здании площадью 4,4 тыс. квадратных метров предусмотрены помещения для 14 групп – у каждой группы будет своя игровая, спальня, буфет, раздевалка и туалет. Еду для ребят будут готовить на месте — в пищеблоке. Кроме того, в здании есть физкультурный и музыкальный залы, медпункт с процедурным кабинетом и кабинеты для психолога и логопеда.

Детский сад возводит на свои средства застройщик ГК «Самолёт» в рамках договора о комплексном развитии территории. Сдать детский сад в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.

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#строительство
#детский сад
#химки
#минжилполитики мо
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Wildberries начнет продавать автомобили
Wildberries запустит продажу автомобилей Chery с 18 апреля
17 апреля 2024, 11:53

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

Онлайн-ретейлер Wildberries с 18 апреля запускает продажу автомобилей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.
Отмечается, что первоначально новая категория будет доступна пользователям из семнадцати российских регионов. В зону доставки входят Москва и Московская область, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области.

Первым автомобилем, который будет доступен для заказа, станет китайский Chery. Представленные на маркетплейсе машины, которые есть в наличии, будут отправлены клиенту в согласованное место в регионе. После заказа по 100% предоплате с покупателем свяжется официальный онлайн-дилер Chery.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. За несколько лет в службу поступило множество обращений граждан и организаций, которые указывают на соответствующие нарушения.

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#фас
#маркетплейс
#онлайн
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#машины
#служба
#покупатели
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В Подмосковье отремонтировали 16 трансформаторных подстанций
17 апреля 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

16 трансформаторных подстанций отремонтировали на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» с начала года, работы проводятся в рамках программы повышения надёжность энергоснабжения потребителей, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой ремонтируем, реконструируем и строим энергообъекты. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. (…) Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Евгения Хромушина.
Всего в 2024 году в Подмосковье планируется заменить оборудование на 117 электроподстанциях. Основной объём работ выполнят летом.

Кроме того, в регионе в этом году реконструируют и построят более 74 километров линий электропередачи, заменят свыше 95 километров проводов ЛЭП, реконструируют и построят 69 подстанций, а также расчистят от деревьев и кустарника более 22 гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.

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#московская область
#подмосковье
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Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты
Маск с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
17 апреля 2024, 11:08

Фото: iStock/Alexyz3d

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X написал, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ».
«Жду не дождусь», — таким образом Маск прокомментировал публикацию журналиста Эрика Бергера, который написал о том, что «Роскосмос» анонсировал возможность минимум пятидесяти, а то и более ста пусков ракеты «Амур-СПГ».

Напомним, ракета «Амур-СПГ» проектируется с 2020 года. Ее первый пуск может состояться до конца десятилетия.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 стартовала с космодрома Байконур. Спутник дистанционного зондирования Земли необходим для ведения высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения земной поверхности.

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#маск
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«Оставили ни с чем»: Российские туристы 17 часов сидят в аэропорту Дубая без еды и воды
Российские туристы застряли в аэропорту Дубая без еды и воды из-за непогоды
17 апреля 2024, 10:43

Фото: iStock/Sitikka

Российские туристы застряли в Международном аэропорту Дубая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что сотни российских туристов сидят 17-й час без еды, воды и гостиницы. Вылеты в Россию перенесены из-за непогоды.

Оператор «Русский экспресс» в 03:30 предложил бесплатный трансфер до отелей. Однако до сих пор никто не приехал. Кроме того, все гостиницы — за свой счет. Людей в прямом смысле оставили ни с чем.

Рейс FZ 965 Дубай – Москва авиакомпании Flydubai перенесли на сутки. Многие пассажиры остаются в аэропорту с маленькими детьми. Им приходится есть прямо на чемоданах.

«Наконец из самолёта выпустили пассажиров рейса «Уральских авиалиний» Москва – Дубай: накануне он экстренно сел в Абу-Даби. Но теперь люди просто сидят в аэропорту. Кто-то сам уехал на такси, кто-то верно ждёт», — указано в публикации.

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#люди
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Глава Красногорска Волков проверил ход строительства образовательного комплекса в Нахабине
17 апреля 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 900 мест детский сад на 150 мест, возводят на территории жилого комплекса «Красногорский» в посёлке Нахабино городского округа Красногорск. Ход строительства проверил глава муниципалитета Дмитрий Волоков, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Вместе с нашими уважаемыми родителями проверили готовность объекта, обсудив соответствие проектным решениям. Уже сейчас видим большой запрос в части наполняемости комплекса, и для каждого из прилегающих микрорайонов – и ЖК «Красногорский», и ЖК «Малина» – он в равной степени является долгожданным и востребованным», — сказал Волков.
В настоящее время строительная готовность четырёхэтажного воспитательно-образовательного комплекса составляет 70%. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года.

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#школа
#детский сад
#нахабино
#дмитрий волков
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