В Кузбасс завезли овощи из стран Средней Азии

Кемеровская область получила свыше 58 тонн овощей из стран Средней Азии. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.



По данным «Сiбдепо», с 21 по 22 апреля в регион завезли 36,7 тонны томатов из Казахстана и 22 тонны моркови из Киргизии.

«Вся продукция, классифицируемая как подкарантинная, прошла обязательный фитосанитарный контроль. Специалисты Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели необходимые исследования», — отметили в ведомстве.

Согласно проведенной проверке, все овощи соответствуют санитарным нормам, а карантинных организмов в продукции не обнаружили. В этой связи вся партия овощей получила необходимые документы, разрешающие дальнейшую продажу на территории Кузбасса.
Элина Позднякова

