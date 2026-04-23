В Кузбасс завезли овощи из стран Средней Азии

Кемеровская область получила свыше 58 тонн овощей из стран Средней Азии. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.





По данным «Сiбдепо», с 21 по 22 апреля в регион завезли 36,7 тонны томатов из Казахстана и 22 тонны моркови из Киргизии.





«Вся продукция, классифицируемая как подкарантинная, прошла обязательный фитосанитарный контроль. Специалисты Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели необходимые исследования», — отметили в ведомстве.