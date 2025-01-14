В аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова ограничили прием и выпуск бортов

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В связи с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов, в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Согласно информации, ограничения касаются следующих аэропортов:
• Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)
• Казань (код ИКАО: UWKD)
• Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)
• Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что остается главным приоритетом.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за сильного снега. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова