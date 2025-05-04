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В аэропорте Апатиты Мурманской области введены временные ограничения на работу

Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорте Апатиты Мурманской области в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — пишет в telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что мера введена в целях обеспечения безопасности для полетов гражданских судов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин рассмотрит переименование волгоградского аэропорта в «Сталинград». Об этом главу государства попросили ветераны.

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#росавиация
#ограничение
Роспотребнадзор проверит сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate
04 мая 2025, 19:06

Фото: istockphoto/dulezidar

Роспотребнадзор взял на особый контроль информацию о многочисленных претензиях к качеству зубной пасты марки Colgate Total Clean Mint. Специалисты ведомства организуют и проведут соответствующие проверки.
Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале надзорного ведомства. Ранее Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa) временно приостановило продажи зубной пасты Colgate Total 12 Clean Mint. Причиной стали многочисленные жалобы потребителей на появление неприятных побочных эффектов: раздражений, жжения, отёков и даже болезненных язв после применения пасты.

В Роспотребнадзоре уточнили, что для зубной пасты не требуется государственная регистрация, лицензия или одобрение. Необходимо лишь пройти процедуру декларирования. В ведомстве заверили, что специалисты проводят постоянный мониторинг безопасности товаров, представленных на российском рынке, и призвали граждан в случае появления вопросов по качеству продукции направлять свои претензии по официальным каналам.

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#роспотребнадзор
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Лукьянов день 5 мая: почему нельзя ходить в баню, сушить белье на улице и готовить блины, народные приметы
04 мая 2025, 16:30

Фото: iStock/ Matt LaVigne

В народном календаре 5 мая — день Лукьяна Ветрогона. Праздник получил такое название, потому что в этот день часто бывают резкие порывы ветра и неустойчивая весенняя погода. Православные христиане почитают память Святого евангелиста апостола Луку. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ HildaWeges

Святой апостол и евангелист Лука — один из учеников Иисуса Христа, сыгравший значительную роль в распространении христианского учения. Лука был уроженцем Антиохии Сирийской и происходил из просвещённой греческой среды. Он был врачом и одним из 70 учеников Христа. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа.

Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сподвижники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига.

После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошёл Ахаию, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь.

Предание приписывает апостолу Луке написание первых икон Божией Матери. Также он написал иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие было написано им в 62–63 годах в Риме под руководством апостола Павла. В первых стихах Лука чётко выразил цель своего труда: наиболее полно и в хронологической последовательности описать всё, что известно христианам об Иисусе Христе и Его учении, и тем самым дать твёрдое историческое обоснование христианского упования. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии.

Апостол Лука внёс значительный вклад в распространение христианского учения и оставил после себя важное литературное наследие.

Приметы дня


Фото: iStock/ aga7ta

  • Если на 5 мая распускается берёза, то лето будет тёплым.
  • Гроза в этот день сулит богатый урожай.
  • Стаи птиц кружатся высоко — к сухой и ясной погоде.
  • Если кукушка запела громко — лето будет холодным.

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Традиции


С первыми лучами солнца люди шли в церковь, где молились святому Луке, прося его о помощи в семейных и финансовых делах. После этого они брались за лопаты и приступали к работе на земле.

У наших предков было поверье, что если 5 мая съесть целую луковицу, то весь год будет здоровье и успех в делах.

В день апостола Луки принято сажать лук. Кроме того, в Древней Руси лук считался символом удачи, храбрости и защиты от злых духов. Поэтому в домах в этот день часто можно было увидеть связки лука, развешанные в качестве оберега.

Что нельзя делать 5 мая


Фото: iStock/ Jelina Preethi

В Лукьянов день не рекомендуется заниматься приготовлением блинов, поскольку, согласно поверьям, это может привести к постоянным конфликтам в семье.

На Лукьяна Ветрогона не стоит сушить бельё на улице — ветер здоровье заберёт.

Походы в баню 5 мая по поверьям сулили человеку болезни и невзгоды.


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#история
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#статьи
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В РПЦ не знают, распространяется ли Божье спасение на инопланетян
В РПЦ заявили, что церковь не отрицает существование инопланетян
04 мая 2025, 16:19

Фото: iStock/ FOTOKITA

Протоиерей Андрей Хватов объявил, что православие не исключает возможности существования других форм жизни, сообщила газета «Московский комсомолец».
Со слов клирика храма Святителя Николая в Хамниках, Священное Писание называет Бога Творцом «всего видимого и невидимого». Это позволяет выдвигать гипотезы об иных мирах и существах. Вместе с тем человек занимает особое место в христианском учении как носитель образа и подобия Божия, который предназначен для спасения, обратил внимание он. Но вопрос о том, относится ли спасение к инопланетянам, остается открытым.

Священник уточнил, что церковь не против научных исследований и поисков жизни за пределами Земли.

Ранее сообщалось, что священник столичного храма Благовещения Богородицы Русской православной церкви во время крестного хода окропил святой водой робота-доставщика.

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#рпц
#инопланетяне
#наука
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Полиция проверяет сообщение о нападении на Надежду Кадышеву в Иваново
04 мая 2025, 16:09

Фото: iStock/Dzurag

В Иваново полиция проверяет сообщение о нападении девушки на певицу после концерта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале, не указав имени исполнительницы.
Позднее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что речь идёт о происшествии с народной артисткой России Надеждой Кадышевой.

Волк подчеркнула, что сотрудники МВД России по Ивановской области проводят проверку по сообщению о нападении на артистку после окончания концерта.

Она отметила, что заявление о нападении неизвестной на певицу поступило 30 апреля в ОМВД России по Ленинскому району города Иваново. Тогда нарушительница была задержана и доставлена с отдел полиции.

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В Москве проходит церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Костровой
Церемония прощания с актрисой Ириной Костровой проходит в Москве
04 мая 2025, 12:46

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Москве началась церемония прощания с заслуженной артисткой России, солисткой «Москонцерта» Ириной Костровой. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что церемония проходит в здании «Москонцерт-холла».

Костровой не стало 1 мая в возрасте 102 лет. На сайте «Москонцерта» в день смерти артистки появилось сообщение, в котором её назвали мастером художественного слова и человеком невероятном жизненной силы. До последних дней актриса оставалась в строю.

Кострова родилась в Москве 4 апреля 1923 года. Она – ветеран Великой Отечественной войны. Служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, «Ленкоме» и Театре на Таганке. Актриса выступала с поэтическими программами, в ходе которых читала стихи Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака и многих других.

В 1999 году Костровой было присвоено звание заслуженной артистки России.

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