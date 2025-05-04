В аэропорте Апатиты Мурманской области введены временные ограничения на работу

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Временные ограничения на работу введены в аэропорте Апатиты Мурманской области в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — пишет в telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Отмечается, что мера введена в целях обеспечения безопасности для полетов гражданских судов.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин рассмотрит переименование волгоградского аэропорта в «Сталинград». Об этом главу государства попросили ветераны.
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