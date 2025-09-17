В аэропорту Краснодара началась регистрация пассажиров на первый с 2022 года рейс
Аэропорт Краснодара вновь открывает воздушное пространство. Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о регистрации пассажиров на рейс Краснодар — Москва. Вылет запланирован на 11:40 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС.
Воздушное пространство над Краснодаром закрыли в 2022 году из-за соображений безопасности. Теперь пассажиры могут вновь планировать поездки в столицу и другие направления. Ожидается, что с возобновлением полетов увеличится поток туристов и деловых поездок.
Аэропорт был образован в 1932 году и является важной частью авиационной инфраструктуры Юга России.
