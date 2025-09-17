В аэропорту Краснодара началась регистрация пассажиров на первый с 2022 года рейс

17 сентября 2025, 09:10

Аэропорт Краснодара возобновляет рейсы после долгого перерыва

Фото: iStock/OceanFishing

Аэропорт Краснодара вновь открывает воздушное пространство. Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о регистрации пассажиров на рейс Краснодар — Москва. Вылет запланирован на 11:40 по московскому времени. Об этом пишет ТАСС.