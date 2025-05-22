В аэропорту Новокузнецка предупредили о возможных изменениях в расписании

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В Новокузнецком аэропорту предупредили граждан о возможных изменениях в расписании перелётов. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Отмечается, что время вылетов и прилетов может быть изменено из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в Москве.
На данный момент в аэропорту Домодедово временно ограничены приём и выпуск самолётов из-за опасности БПЛА. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя Росавиации Артема Кореняко.
Также минувшей ночью и утром временные ограничения вводились в аэропортах Шереметьево, Внуково и Жуковский.
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«Просим вас перед выездом в авиагавань уточнять статус вашего рейса на онлайн-табло. Также обо всех изменениях в расписании пассажиров информируют авиакомпании», — говорится в сообщении.
На данный момент в аэропорту Домодедово временно ограничены приём и выпуск самолётов из-за опасности БПЛА. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя Росавиации Артема Кореняко.
Также минувшей ночью и утром временные ограничения вводились в аэропортах Шереметьево, Внуково и Жуковский.
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Элина Позднякова