В аэропорту Новокузнецка предупредили о возможных изменениях в расписании

Согласно народному календарю, 23 мая на Руси отмечали День Симона Посева, который совпадал с именинами Матушки Сырой Земли. В этот день к земле относились с особым уважением: крестьяне воздерживались от работы с плугом и бороной, не вбивали колья и не копали ямы, чтобы не нарушать покой своей кормилицы. О приметах и традициях торжества расскажет «Радио 1».