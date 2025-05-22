В московских аэропортах задерживаются рейсы из-за атаки украинских дронов

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Сотни пассажиров не могут улететь из столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово, причина тому — атаки украинских БПЛА.
Как сообщает телеграм канал SHOT, минимум 13 рейсов на вылет задержаны во Внуково, 11 — в Домодедово. Также аэропорты пока не принимают самолёты, которые должны были уже сесть.
В зоне ожидания много пассажиров, в том числе с детьми. У некоторых был запланированы ночные рейсы, но их переносили уже несколько раз.
Ранее Минобороны сообщило о ночной массированной атаке украинских беспилотников на российские регионы: силы ПВО сбили 105 дронов.
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В зоне ожидания много пассажиров, в том числе с детьми. У некоторых был запланированы ночные рейсы, но их переносили уже несколько раз.
Ранее Минобороны сообщило о ночной массированной атаке украинских беспилотников на российские регионы: силы ПВО сбили 105 дронов.
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Анастасия Чубина