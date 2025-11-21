В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

21 ноября 2025, 08:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты. Сейчас прием и выпуск самолетов не осуществляется. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.





По его словам, такие меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.