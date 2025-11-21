Достижения.рф

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

Фото: iStock/Oleg Elkov

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты. Сейчас прием и выпуск самолетов не осуществляется. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.



По его словам, такие меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.
Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления. Подробности об их причинах и сроках возобновления работы аэропорта не приводятся.

Ранее сообщалось, что у самолета российской авиакомпании Nordwind отказали тормоза при посадке в Таджикистане.
