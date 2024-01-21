Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета рассказал о рейсе

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Отец одного из пилотов частного самолета, который сегодня, 21 января, разбился в Афганистане, рассказал в беседе с «Известиями», что следил за полетом сына.
Отец пилота Дмитрия Белякова поделился, что данный рейс был «обычным санитарным». Мужчина отметил, что он следил за рейсом, который направлялся в Таиланд, по Flightradar.
Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Среди пассажиров также присутствовали граждане РФ.
Ранее сообщалось, что предприниматель из Волгодонска Анатолий Евсюков, находившийся вместе с женой Анной на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, был участником смертельной аварии.
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Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Среди пассажиров также присутствовали граждане РФ.
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Екатерина Коршунова