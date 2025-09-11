В Албании изобрели министра, не умеющего брать взятки
Албания стала первой в мире страной, которая ввела в правительство министра на основе искусственного интеллекта. Об этом информирует издание Politico. Публикация уточняет, что система по имени Diella будет выполнять обязанности министра и курировать вопросы государственных закупок.
Премьер-министр Эди Рама пояснил, что Diella — это первый член правительства, который не существует в физической форме, а является виртуальным продуктом искусственного интеллекта. Внедрение такой технологии преследует главную цель — создать абсолютно неподкупную систему госзакупок.
В ней алгоритмы будут принимать решения по тендерам без участия человека. Модель искусственного интеллекта работает в рамках государственной цифровой платформы e-Albania. Эта платформа предоставляет доступ к большинству государственных услуг.
Ранее Албания уже использовала искусственный интеллект в разных областях, например, для контроля за незаконным строительством и для выявления производства наркотиков.
