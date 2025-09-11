В Албании изобрели министра, не умеющего брать взятки

11 сентября 2025, 19:39

В Албании создали должность ИИ-министра для контроля за госзакупками

Фото: Istock/Aoraee

Албания стала первой в мире страной, которая ввела в правительство министра на основе искусственного интеллекта. Об этом информирует издание Politico. Публикация уточняет, что система по имени Diella будет выполнять обязанности министра и курировать вопросы государственных закупок.