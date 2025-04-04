В шести округах Подмосковья 5 и 6 апреля проведу акции по сбору вторсырья

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Экологические акции по сбору отходов на переработку проведут волонтёры в ближайшие выходные — 5 и 6 апреля в шести округах Московской области: Одинцовском, Черноголовке, Раменском, Красногорске, Чехове и Пушкинском, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В рамках акций будут принимать макулатуру, пластик, стекло и металлолом. Кроме того, участники акций смогут отдать ненужную одежду и книги и получить экобаллы на покупки в магазинах сети «ВкусВилл», — говорится в сообщении.В субботу, 5 апреля, сбор вторсырья будет проводиться в городе Одинцово по адресу: Можайское шоссе, 8 (возле бани) с 10:30 до 11:30 и на улице Маяковского, дом №2 с 12:00 до 13:00, в Черноголовке на площадке Мегабака (Первая улица, дом №13) с 10:00 до 11:00, в Раменском по адресу: улица Гурьева, дом №15, корп. 1 с 11:00 до 13:00 и в Красногорске на площадке между домами №18 и №20 по Красногорскому бульвару с 15:00 до 16:00.
В воскресенье, 6 апреля, акция будет проходить в городе Чехов (улица 8 Марта, дом №1А) с 0:00 до 10:50 и в городе Ивантеевка Пушкинского округа по адресу ЖК «Голландский квартал», дом №26, корп. 2 с 12:00 до 13:00.
На всех локациях будут дежурить волонтёры, которые помогут разобраться со сдачей вторсырья и получением бонусов от партнёров акции.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает предоставление грантов и стипендий, страхование жизни и здоровья, помощь в организации мероприятий, а также консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.
Читайте также:
В Подмосковье внедряют новую цифровую систему контроля обращения с отходами
Жителей Подмосковья предостерегли от неправильной утилизации кассовых чеков
В Московской области дан старт экологической акции «Сдай шины на «Мегабак»
Лев Каштанов