Подмосковная молодежь примет участие во Всероссийской неделе субботников

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций
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Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций
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С 18 по 27 апреля по всей стране пройдет Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Масштабная акция по благоустройству приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Всероссийское экологическое движение «Экосистема» при поддержке платформы Добро.рф. В уборке территорий примут участие экологи, молодежные объединения, семьи, корпоративные волонтёры, представители общественных организаций, активисты движений «Волонтёры Победы», «Волонтёры Подмосковья», «Движение первых», а также ветераны и участники специальной военной операции.
Объекты для проведения субботников определят сами жители регионов путём голосования в социальных сетях региональных отделений «Экосистемы». Голосование стартует 4 апреля, а итоги объявят 10 числа. Победившие территории станут основными площадками для уборки.
Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться на платформе Добро.рф, выбрать мероприятие в своем регионе и опубликовать фото с хэштегами #мызачистоту, #МыВместе, #движениеэкосистема и #Росмолодежь. Жители Подмосковья также могут принять участие через платформу volonter.mosreg.ru. Все участники получат электронные сертификаты.
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Объекты для проведения субботников определят сами жители регионов путём голосования в социальных сетях региональных отделений «Экосистемы». Голосование стартует 4 апреля, а итоги объявят 10 числа. Победившие территории станут основными площадками для уборки.
Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций
По итогам акции будут определены победители в номинациях: «Самый активный регион», «Самая активная компания», «Самая активная организация», «Самый масштабный субботник» и «Самый креативный пост об акции».
Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться на платформе Добро.рф, выбрать мероприятие в своем регионе и опубликовать фото с хэштегами #мызачистоту, #МыВместе, #движениеэкосистема и #Росмолодежь. Жители Подмосковья также могут принять участие через платформу volonter.mosreg.ru. Все участники получат электронные сертификаты.
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Дайана Хусинова