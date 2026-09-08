В августе в Кузбассе пропали более 100 детей
В прошедшем августе в Кемеровской области подали 117 заявок на поиск несовершеннолетних, это на шесть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Всплеск пропажи детей за последний летний месяц связали с преддверием нового учебного года, подготовка к которому часто приводит к ссорам подростков с родителями.
По данным VSE42.RU, всего за август в отряд поступило 362 заявки на поиски пропавших людей. 71 из них касалась кузбассовцев старше 60 лет. Известно, что 303 человека удалось найти живыми, шесть погибли, еще восемь числятся ненайденными. При этом пропажу по 36 заявкам не подтвердили.
В «ЛизаАлерт» подчеркнули, что поиски продолжаются. С этой целью волонтеры распространяют информацию о пропавших, обзванивают больницы и проверяют свидетельства.
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