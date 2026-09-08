В августе в Кузбассе пропали более 100 детей

08 сентября 2026, 12:09

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В прошедшем августе в Кемеровской области подали 117 заявок на поиск несовершеннолетних, это на шесть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».