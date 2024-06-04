В балашихинском колледже «Энергия» прошел день открытых дверей

Тринадцать детских игровых площадок планируется заменить и модернизировать в Сергиево-Посадском городском округе, подряд на выполнение этих работ опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.