В балашихинском колледже «Энергия» прошел день открытых дверей

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Балашихе для абитуриентов прошел день открытых дверей в колледже «Энергия». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Балашихинском Центре технологии машиностроения школьники узнали о профессиях и специальностях структурного подразделения.
С 13 июня в колледже стартует приемная кампания. Полный список специальностей можно найти на официальном сайте.
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«Студенты подразделения провели экскурсию по аудиториям и мастерским подразделения, где были показаны мастер-классы, участие в которых приняли будущие студенты и их родители. В финале перед всеми абитуриентами выступили курсанты ОГСН «Бригада-К», а родители в это время могли задать все интересующие вопросы. Также желающие могли посетить мини-уроки в колледже», — поделились в пресс-службе.
С 13 июня в колледже стартует приемная кампания. Полный список специальностей можно найти на официальном сайте.
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Мира Полтева