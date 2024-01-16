В Белгороде банда молодых людей избивает граждан и снимает это на видео

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В Белгороде сотрудники правоохранительных органов ищут банду подростков, которые нападают на прохожих на улицах. Они снимают и публикую видео с избиениями в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
«В ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции были выявлены материалы о совершении подростками, предположительно на улицах Белгорода, противоправных действий», – сказано в сообщении.Сообщается, что сейчас устанавливаются обстоятельство случившегося и личности молодых людей. Проводится проверка
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Алина Юрчак