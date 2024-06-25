В Белгородской области создали боевую божью коровку-робота

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В Старом Осколе создали механическую боевую божью коровку «Аномалия». Опубликовано видео разработки инженеров, программистов и дизайнеров из Белгородской области.
«Робот весом 110 кг способен передвигаться со скоростью 8 км/ч и атаковать противника вращающейся титановой балкой-спиннером. Она делает 5 тыс. оборотов в минуту. Механизмы и блок связи с оператором защищены металлическими пластинами. Предполагается, что благодаря округлому корпусу удары соперника придутся роботу по касательной. Он также способен перемещаться на шести лапах и атаковать головой», – пишут «Известия», публикуя видео разработки.Увидеть боевую божью коровку «Аномалия» можно будет на чемпионате «Битва роботов 2024». В турнире примут участие более 90 команд из разных стран. Первый этап «Битвы роботов» намечен на начало осени.
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