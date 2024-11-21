В Белоруссии ввели режим КТО на территории Гродно и Гродненской области

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КГБ Белоруссии ввёл режим контртеррористической операции (КТО) на территории Гродно и Гродненской области в рамках учений МВД. Об этом пресс-служба КГБ сообщила в беседе с государственным агентством БелТА.
Отмечается, что в командно-штабных учениях будет задействована военная и другая специальная техника, также предусмотрено введение усиленного контроля и ограничение дорожного движения в зоне проведения мероприятий.
19 ноября в стране стартовали учения по охране порядка в ходе президентских выборов. Они продлятся до 22 ноября. В рамках этих учений, как сообщал глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, будут отрабатываться меры по недопущению вовлечения граждан в противоправную деятельность.
Выборы президента состоятся в Белоруссии 26 января 2025 года.
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19 ноября в стране стартовали учения по охране порядка в ходе президентских выборов. Они продлятся до 22 ноября. В рамках этих учений, как сообщал глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, будут отрабатываться меры по недопущению вовлечения граждан в противоправную деятельность.
Выборы президента состоятся в Белоруссии 26 января 2025 года.
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Анастасия Чинкова